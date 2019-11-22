Хабаровск, , 08:49 — REGNUM В Хабаровске сотрудники полиции предотвратили вывоз браконьерами 4 центнеров чёрной икры из города. Чёрную икру преступники спрятали под красной икрой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Никаких документов на икру у водителя грузовика, в котором перевозился ценный груз, не было. Водитель сообщил, что он следовал в Благовещенск, откуда рукой подать до Китая. В маршрутном листе водителя был указан населённый пункт в Московской области. Стоимость 405 кг чёрной икры оценивается более, чем в 4 млн рублей. Водитель задержан и доставлен в полицию. Задержан также и автомобиль, и контрабандный груз.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на Камчатке у браконьеров изъяли тонну незаконно добытой красной икры.