Ставрополь, , 08:39 — REGNUM Легковой автомобиль протаранил автобусную остановку на Михайловском шоссе в городе Ставрополе. В результате происшествия пострадал 13-летний мальчик, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

ДТП произошло накануне, 21 ноября, около 15:00. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ-2113 потерял управление и сбил подростка, который стоял на остановке и ждал автобус. После этого машина врезался в остановочный павильон.

Мальчика с травмами доставили в больницу, водитель не пострадал. За рулем отечественной легковушки находился 27-летний местный житель, который в момент происшествия был трезв и злостным нарушителем правил дорожного движения не является. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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