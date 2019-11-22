Уфа, , 08:33 — REGNUM Девятилетний ребенок погиб в Башкирии в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Стерлитамак-Раевский. Об этом 22 ноября сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По его словам, авария произошла ночью 21 ноября в Стерлитамакском районе.

Гильмутдинов отметил, что 36-летний водитель, управляя автомобилем «Hyndai i20», ехал со стороны села Раевка в Стерлитамак. Мужчина не справился с управлением. Его машину занесло и выкинуло на встречную полосу, по которой ехал экскаватор-погрузчик «JOHN DEERE». В результате произошло столкновение, от которого 9-летний мальчик, который сидел на заднем сидении легковушки скончался на месте. Супругу водителя и его двухлетнюю дочь госпитализировали в медучреждение с травмами. Водитель легковушки получил ушибы.

Отмечается, что 21 ноября на дорогах Башкирии зафиксировано 16 ДТП, в которых один человек погиб, а 19 травмированы.