Киев, , 08:30 — REGNUM В Киеве на улице Олеся Гончара, 67 произошёл сильный взрыв, сообщил 22 ноября ресурс «Информатор».

По предварительной информации, взрыв произошёл в шахте лифта. Полицейские сомневаются, что это мог быть взрывпакет или граната, поскольку взрывной волной выбило стёкла с двух сторон дома, имеются также повреждения стен. К счастью, никто не пострадал.

Специалисты устанавливают причину взрыва. Журналисты, прибывшие на место события, заметили объявление о проведении газовых работ, которые должны продлиться до конца ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске (переименован в Днепр) от взрыва гранаты погиб 44-летний мужчина.

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