Благовещенск, , 08:33 — REGNUM Следователи узнали о наличии склонности к суициду у студента Амурского колледжа, расстрелявшего своих сокурсников, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Генеральной прокуратуре РФ.

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Как выяснили следователи, склонности суицидального характера были установлены у студента, устроившего бойню в Амурском строительном колледже, во время прохождения призывной комиссии. Тем не менее сотрудники военкомата не сообщили об этом руководству учебного заведения.

«Они ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. Мы сегодня с военными прокурорами проверим в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки», — рассказал замгенпрокурора России Игорь Ткачев.

Как сообщало ИА REGNUM, во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства было ранено три человека, один студент погиб, стрелявший покончил жизнь самоубийством.