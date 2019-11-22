Хабаровск, , 08:26 — REGNUM Недовольный качеством обслуживания пациент угрожал расстрелом персоналу медицинского центра «Вивея» в Хабаровске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Перепуганные медики вызвали полицию. Дебошира задержали, оружия при себе у него не было, мужчина высказывал крайнее недовольство качеством обслуживания. Его доставили в полицию. Скорее всего, ему грозит административное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, ровно 2 года назад, 22 ноября 2017 года в Хабаровске наркоман с ножом напал на врача скорой помощи. Преступник хотел заполучить наркосодержащие препараты.