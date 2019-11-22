Екатеринбург, , 08:15 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга произошло вооружённое ограбление 22-летнего гражданина. Трое вооружённых травматическим оружием злоумышленников отняли у молодого человека сумку, в которой было 30 млн рублей.

Как сообщает информационный портал Е1, дерзкое ограбление произошло вечером 21 ноября в терминале «Б». Впоследствии нападавшие сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.

В полиции подтвердили факт нападения и сообщили, что был введен план «Перехват». Также сообщается, что молодой человек, у которого отняли сумку, получил ранения в локоть, поясницу и ягодицы. Он госпитализирован в городскую больницу №36.