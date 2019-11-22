Загреб, , 11:34 — REGNUM Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович подтвердил, что сотрудник полиции несколько дней назад выстрелил в безоружного мигранта у реки. На днях было опубликовано видео этого инцидента, пишет хорватское новостное агентство Večernji list.

«Они хотят показать им, что произошел несчастный случай, потому что полицейский споткнулся о косяк», — заявил Давор Божинович.

Жизнь раненного мигранта находилась под угрозой после того, как ему выстрелили в живот, но хорватские СМИ сообщают, что состояние его здоровья — удовлетворительное.

Экспертная команда определила, что полицейский, который осуществлял операцию по предотвращению незаконной миграции, отделился от остальной группы полицейских, оказавшись в окружении группы из примерно двух десятков неизвестных, которые, как он подозревал, были незаконными мигрантами, что позже было подтверждено. Указанная группа двигалась в своем направлении, и полицейский на хорватском и английском языках неоднократно произнёс «Stop! Police!».

Эксперты добавили, что мигранты, несмотря на предупреждения, не останавливались, и не подчинялись приказам полицейских, продолжая двигаться к полицейскому, поэтому он попытался вызвать своих коллег, стреляя в воздух.

Полицейский поскользнулся на мокрой и скользкой поверхности, затем упал и при падении выстрелил еще один раз, поразив одного из мигрантов.

Остальные 17 мигрантов выразили намерение обратиться за международной защитой, на что они имеют полное право.