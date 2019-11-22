Рабочий посёлок Охотск, Хабаровский край, , 08:20 — REGNUM Шторм с волнами трёхметровой высоты заливает дворы самого отдалённого северного поселения Хабаровского края — Охотска. Трёхметровые волны — не самые большие, здесь видели и шестиметровые. Море уже «съело» одну из улиц посёлка, но строительство дамбы обойдётся слишком дорого, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Шторм, который бушует в море у берегов Охотска, вызвал нагонные волны трёхметровой высоты.

«Бывают у нас и шестиметровые волны. Три метра — совсем не много. Несколько лет назад в Охотске даже с прибрежных улиц пришлось людей временно эвакуировать. А вообще, я заметила, что такое у нас повторяется всё чаще и чаще», — привело комментарий замглавы администрации Охотского района Светланы Ольшевской ИА Хабаровский край сегодня.

За 2−3 десятилетия море «съело» целую улицу в Охотске. Проблему могла бы решить дамба. Но её строительство обойдётся в миллиард рублей. На эти средства можно всех охотчан вывезти в Хабаровск или Николаевск-на-Амуре. Поэтому жители Охотска борются с гигантскими волнами подручными и доступными средствами: вбивают в берег моря конструкции из брёвен, которые «разрезают» волны и уменьшают их силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на Сахалине сильным штормом затопило порт Корсаков. Под воду ушли пирсы и инфраструктурные объекты. Дирекция порта успокоила общественность — такие шторма случаются примерно шесть раз в году и к ним в порту всегда готовы.