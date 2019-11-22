Владивосток, , 08:13 — REGNUM Во Владивостоке Приморский краевой суд отменил приговор бизнесмену, обвиняемому в крупном хищении при строительстве мусорного полигона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Апелляционный суд переквалифицировал дело на менее тяжкую статью, освободив бизнесмена Олега Дроздова от уголовной ответственности: прямо в зале суда его отпустили на свободу.

Ранее бизнесмен был приговорён к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тыс. рублей по делу о крупном хищении при строительстве полигона твёрдых бытовых отходов. По мнению следствия, Дроздову удалось вывести «в свой карман» 319 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, два новых уголовных дела возбуждены следователями, расследующими крупные хищения на строительстве космодрома «Восточный». На этот раз украдено 250 млн рублей при строительстве стартового комплекса для ракеты «Ангара».