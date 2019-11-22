Петропавловск-Камчатский, , 07:53 — REGNUM В камчатском Вилючинске депутаты местной думы категорически отказались проводить заседания комитетов по бюджету и ЖКХ в присутствии жителей города. При этом на сайте думы, по словам горожан, заседание было указано как открытое, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Люди пожаловались в региональное ИА Кам 24 на то, что народные избранники выгнали их с заседания комитетов, где обсуждались бюджет города и работа ЖКХ. Когда же горожане возразили, депутаты вызвали полицию и потребовали удалить народ силой. Но горожане не ушли.

Закрытым было объявлено заседание, на котором председатель комитета ЖКХ Сергей Букин должен был отчитаться о состоянии дел в жилищно-коммунальной сфере. Вопрос для жителей Вилючинска очень больной.

«Мне было интересно, как депутаты оценивают состояние дел в ЖКХ Вилючинска», — объяснил горожанин Павел Жижин.

Но депутаты в присутствии народа ничего обсуждать не захотели. Прибывшая на место по вызову народных слуг полиция заявила парламентариям, что горожане никакой закон не нарушили. Стражи порядка уехали. Но депутаты встали и ушли, наотрез отказавшись обсуждать проблемы ЖКХ в присутствии своих же избирателей.

Горожане утверждают, что ситуация более чем интересная, поскольку среди депутатов есть те, кто связан с коммунальными компаниями, получающими деньги из бюджета.

Тогда горожане решили послушать, как распределяются деньги городской казны на заседании комитета по бюджету. Но и этот комитет не стал проводить заседание в присутствии жителей.

Спикер гордумы Виталий Ланин убежден, что депутаты поступили правильно.

«Руководители комитетов все правильно сделали, что не стали проводить заседания. В положении о комитетах не говорится, что на заседания могут являться все, кто пожелает. Там сказано, что жителей могут приглашать для решения каких-то вопросов, но только по решению председателя комитета. На комитете обсуждаются важные вопросы, это такой этап. А присутствие жителей, которые могут всё это записать, а потом выложить в соцсети, только помешает работе. Темы, которые интересны горожанам, они могут поднять на встречах со своими депутатами. Приходить они могут и на сессии гордумы», — сказал господин Ланин.

Как сообщало ИА REGNUM, мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко подозревают в причастности к взяточничеству. Следствие подозревает, что он поручил брату стать посредником при передаче взятки.