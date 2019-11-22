Красноярск, , 07:45 — REGNUM Пассажирский микроавтобус врезался в лесовоз на трассе в Енисейском районе Красноярского края. Об этом 22 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

По информации полиции, столкновение произошло в 04:30 на трассе Красноярск — Северо-Енисейск. Выехавший из Красноярска микроавтобус Toyota Hiace, в котором помимо водителя находились ещё четверо пассажиров, врезался в лесовоз КамАЗ. Стоял лесовоз на обочине или находился в движение пока не уточняется.

Сообщается, что двое пассажиров, мужчина и женщина, после происшествия были доставлены в больницу.

Признаков алкоголя у водителя не обнаружено.

В настоящее время полиция устанавливает подробности ДТП, обстоятельства перевозки пассажиров.