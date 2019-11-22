Петропавловск-Камчатский, , 07:38 — REGNUM Министр природных ресурсов Камчатки Алексей Кумарьков уволил директора природного парка «Вулканы Камчатки» Сергея Макрушенко с формулировкой «в связи с утратой доверия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе проверки, проведенной главным контрольным управлением губернатора края, выяснилось, что директор «Вулканов Камчатки» трудоустроил в штат «фиктивную единицу». Фиктивной штатной единицей оказалась супруга директора, которая получала в заповеднике зарплату.

Как сообщило региональное ИА КАМ 24, до того, как стать директором «Вулканов Камчатки», Макрушенко работал в ФСБ. В 2017 году, уже работая в парке, он стал фигурантом уголовного дела о попытке дачи взятки должностному лицу — сотруднику погрануправления по восточному арктическому району.

Природный парк «Вулканы Камчатки» — огромная территория, изобилующая вулканами и прочими уникальными природными достопримечательностями, многие из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко подал в отставку. Это связано с громким коррупционным скандалом. Следствие полагает, что глава города поручил своему брату стать посредником при передаче взятки.