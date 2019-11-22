Сургут, Югра, , 07:14 — REGNUM Авиарейс Сургут — Утапао (Таиланд) задерживается с вылетом на 12 часов по техническим причинам. О задержке рейса RL8579 до 13:00 по местному времени сообщается на сайте аэропорта.

По информации из служб аэропорта, задержка вызвана техническими причинами. Вероятно будет произведена замена лайнера. Пассажиры рейса обеспечены горячим питанием и местами в гостинице.

Рейс RL8579 авиакомпании Royal Flight должен был вылететь в 01:20 по местному времени. В настоящее время на онлайн-табло вылетов указывается задержка до 13:00.