Кызыл, , 07:13 — REGNUM Подземный толчок магнитудой 3,9 был зарегистрирован в 221 километрах от столицы Республики Тува. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр второго толчка магнитудой 3,8 находился в 381 километрах к юго-востоку от Кызыла в северо-западной части Монголии. Информация о пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Туве на территории района Тере-Хольский кожуун было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9.