Иркутск, , 06:35 — REGNUM Пожар произошел в гаражном боксе в центе Иркутска, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Иркутской области.

Сообщается, что пожар возник в районе 8:00 по местному времени (02:00 по московскому). Внутри гаражного бокса на улице Горной находились семь автомобилей, в том числе два автобуса и две «Газели». Из здания успели вынести четыре газовых баллона и вывезти одну легковушку. Остальные шесть автомобилей сгорели. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября произошел взрыв на кладе пиротехники в провинции Мессина в Италии. В результате происшествия погибли пять человек, еще двое получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

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