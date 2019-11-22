Нижний Новгород, , 06:32 — REGNUM В Нижнем Новгорода неизвестные вандалы прошлись кувалдой по поклонному кресту на месте массовых расстрелов в Почаинском овраге. О сносе символа памяти в своей группе в соцсетях сообщили активисты общественного движения «Бессмертный барак».

Разрушенный поклонный крест Принт-скрин из группы vk.com «Бессмертный барак»

Активисты рассказали, что подобный вандилизм происходит уже не в первый раз. Почти ежегодно к 30 октября — Дню памяти жертв политических репрессий в России они вынуждены восстанавливать символы памяти в городе.

«Нижний Новгород сегодня — единственный город-миллионник, где нет памятника жертвам репрессий, — отмечают в группе. — Известны лишь три места в городе, где в годы террора зарывали убитых (по факту должны быть ещё), но даже в этих местах невозможно ничего сделать. В этом году нижегородцы установили дубовый крест с бетонным фундаментом, по опыту прошлых лет обычные кресты уносили на следующий день. В этот раз его просто снесли кувалдой».

Напомним, проект учреждён в 2015 году для сохранения памяти тех, кто пострадал в годы репрессий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вокруг Почаинского оврага также уже несколько лет ведут споры по застройке территории. Год назад власти пообещали остановить застройку площадки Почаинского оврага и передать её под общественную территорию.

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