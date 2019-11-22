Санто-Доминго, , 05:48 — REGNUM Пассажирский автобус вылетел в кювет на юге Доминиканской Республики, сообщает газета El Nacional.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства в кювет. В результате ДТП погиб один человек, еще 17 получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября маршрутный автобус ПАЗ столкнулся с двумя легковушками в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пять человек.

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