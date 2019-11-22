Хабаровск, , 05:40 — REGNUM В столице Хабаровского края жители ломают ноги, руки, рёбра. В городе гололёд, но власти необходимых мер не предпринимают, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В хабаровский травмпунктах персонал не знает и минуты отдыха — в очередях десятки человек. В социальных сетях и местных СМИ чиновников ругают, граждане требуют навести порядок. Но пока всё остаётся по-прежнему.

Мэр города Сергей Кравчук в эфире городского телевидения заверил горожан, что всё уже сделано и опасность им не грозит. Но это вызвало ещё большую волну возмущений — на городских улицах менее сколько не стало.

Как сообщало ИА REGNUM, на побережье Татарского пролива, в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края снегопад сменил сильный гололёд. На основных участках — дорогах, центральных улицах власти с обледенением справились, но улицы, дворы по-прежнему опасны для пешеходов.