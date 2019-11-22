Анадырь, , 05:38 — REGNUM В детских садах столицы Чукотки Анадыре закрыли на карантин несколько групп в детских садах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Роспотребнадзор округа зафиксировал с начала года 126 случаев заболевания ветряной оспой, за аналогичный период 2018 года — 70 случаев.

«В Анадыре эпидемиологическая обстановка по ветряной оспе с августа по октябрь 2019 года складывалась неблагополучная. Отмечаются локальные вспышки в разных дошкольных учреждениях, общий уровень заболеваемости превышает средне — многолетние значения на 10%», — пояснили специалисты.

В ноябре уже было 13 случаев заболеваемости, в том числе два — взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, середина ноября отметилась в регионах РФ эпидемией пневмонии. Минздрав предупредил о вспышках гриппа в декабре.