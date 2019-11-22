Джакарта, , 05:19 — REGNUM Землетрясения магнитудой 5,8 произошло у берегов восточной части Индонезии, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН.

По их данным, эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к югу от острова Селару в Тиморском море. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября землетрясение магнитудой 3,7 произошло у города Соронг в индонезийской провинции Западное Папуа. Эпицентр располагался в море на глубине 10 километров в 32 километрах к северу от Соронга.

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