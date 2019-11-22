Крайстчерч, Новая Зеландия, 22 ноября 2019, 05:28 — REGNUM Около озера Элсми в Новой Зеландии разбился одномоторный самолёт, пилот погиб. Об этом 22 ноября сообщается на официальном сайте полиции.
По информации правоохранителей, самолёт аэроклуба региона Кентбери выполнял обычный ночной тренировочный полёт над озером Элсмор, расположенном в двадцати километрах к югу от города Крайстчерч. В результате крушения легкого самолёта пилот погиб, других людей на борту не было.
Сообщается, что Управление гражданской авиации Новой Зеландии проведёт расследование авиакатастрофы.
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