Южно-Сахалинск, , 04:38 — REGNUM Груженый бензовоз вылетел с проезжей части в Смирныховском районе Сахалинской области, сообщает АСТВ.

Сообщается, что ДТП произошло на 408-м километре дороги Южно-Сахалинск — Оха. Водитель бензовоза не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. Сам водитель оказался зажатым в кабине бензовоза и скончался на месте происшествия от полученных травмы. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Свердловской области опрокинулся бензовоз с 16 тоннами горючего. В результате ДТП вытекла часть топлива. Отмечалось, что пожарным удалось предотвратить возгорания бензина.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале назвали причину аварии с бензовозом