Артём, Приморский край, , 04:25 — REGNUM В суд Артёмовского городского округа поступило дело владельца фермы для майнинга криптовалюты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В феврале 2018 года на чердаке жилого дома мужчина установил компьютерное оборудование, соответствующее тому, какое применяется для майнинга криптовалюты и запустил его в эксплуатацию, серьёзно перегрузив электросеть, в результате чего случилось короткое замыкание и пожар. Огнём было уничтожено семь квартир и общедомовое имущество на общую сумму 53 млн рублей. Криптовалютчик обвиняется по статье «уничтожение имущества по неосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, первого в Чеченской республики владельца майнинг-фермы разоблачили правоохранительные органы. Ему вменяют кражу электроэнергии.