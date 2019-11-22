Благовещенск, , 04:13 — REGNUM Режим повышенной готовности ввели в Благовещенске в связи с приближением непогоды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе города.

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По информации управления по делам ГО ЧС Благовещенска, 22 ноября днём ожидается сильный снег и усиление ветра до 15 метров в секунду. На дорогах региона и Благовещенска сохранится снежный накат.

«Режим повышенной готовности введён 22 ноября с 00:00, отменяться не будет, поскольку есть неблагоприятный прогноз и на выходные дни, до 25 ноября. 23 и 24 ноября в Благовещенске ожидается снегопад с повышением температуры до 0 градусов. А с 25 ноября прогнозируется резкое похолодания. Предупреждены все службы, ресурсоснабжающие организации, управляющие, обслуживающие компании, полиция. Они находятся в готовности к принятию мер по предотвращению аварийных ситуаций и оперативному реагированию на ситуации», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, месячная норма осадков выпала в Амурской области. Снегопад вызвал транспортный коллапс, отмену авиарейсов и междугородних автобусов, ограничено движение по федеральной трассе «Амур».