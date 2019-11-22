Южно-Сахалинск, , 04:11 — REGNUM В столице Сахалина десятки семей, проживающих в общежитии, где несколько дней назад покончила с собой многодетная мать, могут быть выселены на улицу по суду. Депутаты областной думы требуют разъяснений у чиновников мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жильцы проблемного общежития обращаются к депутатам. Люди в отчаянии, панически боятся оказаться на улице. У них нет лишних средств, чтобы отстоять свои права — нанять юриста, например.

Депутат облдумы, юрист Ирина Никитина рассказала, что к ней на приём приходили 5 представителей жильцов общежития. Они принесли обращение с 49 подписями.

«Как юрист сразу скажу, чтобы люди реально смотрели на эту ситуацию: большинство будет выселено по суду. Законных оснований для проживания в муниципальном общежитии у них нет. Мы столкнемся с ситуацией, когда 49 семей с детьми просто будут выселены на улицу. Законным путем мэрия Южно-Сахалинска нам ничего не предложит. Здесь нужна какая-то воля», — цитирует Никитину ИА Сахалин. Инфо.

Депутат Александр Шарифулин высказал всеобщее возмущение по поводу того, что, несмотря на всю полноту казны Сахалина, многие в единственном островном регионе России до сих пор живут в ужасающих условиях, а цивилизация заканчивается сразу за границей «парадного» областного центра.

Депутаты облдумы приняли решение: на сессию, которая состоится 28 ноября, будет вызван мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Разговор обещает быть очень тяжёлым. Депутаты намерены в ходе этого разговора припомнить городским властям всё, в том числе и недавнее повышение затрат на содержание городских депутатов. Суммы увеличились на 123 млн рублей в год. На эти деньги вполне можно было решить большую часть проблем обитателей общежития.

Как сообщало ИА REGNUM, в общежитии в Южно-Сахалинске покончила с собой многодетная мать. Трое её детей при этом находились в том же помещении, четвертый ребёнок, сын-подросток, находился у бабушки. Власти Южно-Сахалинска в первые же часы после трагедии принялись отчаянно опровергать версию о том, что многодетная мама покончила с собой из-за того, что семью мэрия города выселяла на улицу. Однако многочисленные обращения от жильцов «общаги» к парламентариям говорят о прямо противоположной ситуации. Сумеют ли депутаты защитить десятки семей от выселения на улицу, возможно, станет известно уже 28 ноября, после сессии, на которой мэр Надсадин отчитается перед думой.

Власти Сахалина держат на банковских счетах 41 млрд бюджетных рублей. Это практически треть бюджета. При этом тысячи сахалинцев живут в рассыпающихся бараках или в общежитиях — на птичьих правах. Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко бодро отчитался о рекордном снижении бедных в регионе. Однако, как выяснилось, для «снижения уровня бедности» чиновники снабдили население Сахалина теле-приставками для приёма цифрового ТВ, а затем, на эту же сумму, повысили им доход. На бумаге доходы сахалинских бедняков выросли ровно до той черты, которая позволяет не считать бедного бедным — в чиновничьих документах, разумеется. На деле же бедных на островах меньше не стало.