Лос-Анджелес, США, , 03:39 — REGNUM Авиалайнер компании Philippine Airlines вернулся в аэропорт американского Лос-Анджелеса из-за возгорания в двигателе, передает телеканал CBS.

Отмечается, что в ходе посадки из двигателя воздушного судна выбивалось пламя и шел дым. Самолет выполнял рейс Лос-Анджелес — Манила, однако вернулся в аэропорт вылета. В результате авиапроисшествия никто не пострадал. Пассажиров отправят в Манилу другим рейсом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября самолет «Турецких авиалиний» аварийно сел в международном аэропорту Одессы. Отмечалось, что в ходе полета в салоне воздушного судна возник запах гари, в связи с чем экипаж принял решение посадить самолет. Пострадавших не было, пассажиров эвакуировали из авиалайнера.