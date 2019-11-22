Южно-Сахалинск, , 03:07 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд в населенном пункте Палево в Сахалинской области 21 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Сообщается, что автомобиль врезался в пассажирский поезд № 604 на железнодорожном переезде. В салоне легковушки находились три человека, двое от медицинской помощи отказались. Одного пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что после ДТП поезд продолжил движение по маршруту Ноглики — Южно-Сахалинск.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Калуге на железнодорожном переезде грузовая «Газель» столкнулась с тепловозом. В результате аварии пострадал один человек. Отмечалось, что от столкновения автомобиль превратился в груду металлолома, однако водитель выжил — его от удара выбросило через окно.

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