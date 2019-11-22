Гливице, , 01:36 — REGNUM Тринадцатилетний Денберел Ооржак, принимающий участие в песенном конкурсе «Детское Евровидение» от России, выписан из больницы. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Академии музыки Игоря Крутого.

Сейчас юный исполнитель находится в гостинице. Ооржак поблагодарил поклонников за поддержку и сообщил, что чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее российский участник почувствовал себя плохо на репетиции в Польше. После этого его направили в больницу, а организаторы сообщили, что подросток вложил много сил в подготовку к конкурсу и переволновался.

Финал конкурса «Детское Евровидение-2019» состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливице. Россию в нём представит дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней A Time for Us.

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