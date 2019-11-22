Анкара, , 10:24 — REGNUM По данным Управления Турецкой Республики по чрезвычайным ситуациям, 21 ноября 2019 года в 15:15 было зафиксировано землетрясение силой в 3,9 балла по шкале Рихтера с эпицентром в округе Бигадич провинции Балыкесир. Подземный толчок произошел на глубине, приблизительно, в 11,46 км.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, муниципальный глава округа Бигадич провинции Балыкесир Исмаил Авджу заявил, что каких-либо негативных последствий землетрясения в регионе не наблюдается. По его словам, в округе максимальное внимание уделяется вопросу устойчивости построек к землетрясениям.

Исмаил Авджу отметил: «В нашем округе не возникало никаких проблем с землетрясениями. Надеемся, более сильных толчков не произойдет». Муниципальный глава соседнего округа Сындыргы Экрем Йаваш заявил, что землетрясение не нанесло никакого имущественного урона.