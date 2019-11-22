Ла-Пас, , 00:08 — REGNUM В Боливии силовики разогнали колонну манифестантов, которые пытались подойти к зданию правительства с гробами граждан, которые погибли в столкновениях с силовиками. Об этом 21 ноября сообщают местные СМИ.

Ранее стало известно, что траурный марш протеста начался в городе Эль-Альто, расположенного рядом со столицей Ла-Паса. Процессию возглавляли родственники жертв погибших.

Манифестанты проследовали более 20 километров и подошли к зданию правительства Боливии в Ла-Пасе. Когда до здания оставалось 200 метров полиция применила против них слезоточивый газ.

Манифестанты кричали: «Справедливость! Справедливость!», а также «Аньес — убийца!», имея в виду временного президента Жанин Аньес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боливия погружается в хаос. Столкновения между силовиками и сторонниками президента Эво Моралеса усиливаются. Есть жертвы. Национальная нефтегазовая компания Боливии YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столицу. В Ла-Пасе не работает общественный транспорт.