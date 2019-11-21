Москва, , 23:51 — REGNUM Двое пассажиров авиарейса Беслан — Москва устроили дебош во время перелёта в московский аэропорт «Внуково». Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба авиакомпании «Победа», которой принадлежит авиаборт.

По информации пресс-службы, два пассажира вели себя неадекватно на борту самолёта. Один из них распивал алкогольные напитки, игнорировал замечания бортпроводников в его адрес. Сам дебошир угрожал физической расправой экипажу самолёта и насилием бортпроводнику.

По прилёту в аэропорт «Внуково» дебоширы были переданы в руки сотрудников полиции и доставлены в отделение.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынужденном приземлении в аэропорту Казани авиаборта Airbus A321 авиакомпании Red Wings, следовавшего из Екатеринбурга в Москву.

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