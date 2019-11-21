Колтуши, Ленинградская область, , 23:51 — REGNUM Стрельба из окна многоэтажного жилого дома в городе Колтуши Ленинградской области была заснята на видео соседями стрелявших. Видеозапись была выложена 21 ноября в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили очевидцы в комментариях к видео, неизвестные открыли огонь из неустановленного оружия, стоя на балконе многоквартирного дома.

На видео можно наблюдать действие, происходящее на четвёртом этаже многоэтажки. Очевидцы засняли силуэты двоих людей, один из которых начал стрелять вверх очередями. Чётко слышны выстрелы и видно яркие вспышки во время стрельбы.

Затем на балконе между людьми происходит, по всей видимости, небольшая стычка, после которой они скрываются в квартире. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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