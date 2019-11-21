Пенза, , 22:30 — REGNUM Обыски проводятся в офисе филиала «Мордовский» публичного акционерного общества «Т Плюс», являющегося собственником теплосети, авария на которой привела к гибели двух жителей Пензы, сообщили 21 ноября в пресс-службе регионального управления СКР.

Также проводятся обыски в компании, которая занимается в Пензе обслуживанием и ремонтом скандальной тепломагистрали, и в организации, проводившей экспертизу промбезопасности на этом участке дороги.

Отмечается, что на экспертизу отправлена часть повреждённой трубы, а изъятая при обысках документация исследуется. Также изучается запись, сделанная камерами видеонаблюдения, с инцидентом падения машины в яму.

Из записи следует, что в 9:19 мск 19 ноября 2019 г. из-под асфальта стал просачиваться пар, и в течение четверти часа образовалась яма с горячей водой. LADA Largus упала в яму в 9:35 мск.

Напомним, в Пензе 19 ноября погибли двое мужчин, которые находились в автомобиле LADA Largus. Машина провалилась под грунт на парковке у магазина на улице Аустрина. В яме был кипяток из-за прорыва трубы, мужчины захлебнулись.

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