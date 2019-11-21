Брянск, , 22:36 — REGNUM Уголовное дело после гибели работницы «Брянского машиностроительного завода» возбудило следственное управление следственного комитета по Брянской области. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Несчастный случай произошёл 13 ноября с 48-летней работницей предприятия. Во время проведения малярных работ женщина упала в технологическое отверстие стоявшего на покраске тепловоза и получила травмы. Пострадавшую срочно госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась.

Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время ведётся расследование уголовного дела, изучаются обстоятельства произошедшего. После выяснения всех обстоятельств ЧП будет дана уголовно-правовая оценка действиям либо бездействию лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении работ на предприятии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти женщины, пострадавшей в результате несчастного случая на «Брянском машиностроительном заводе».

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