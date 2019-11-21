Новороссийск, Краснодарский край, , 22:29 — REGNUM Экстренные службы Новороссийска Краснодарского края будут переведены в режим чрезвычайной ситуации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 21 ноября. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев.

«В городе будет введен режим ЧС. Поручил перевести все экстренные службы муниципалитета в режим полной готовности. Они должны быть готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды. При необходимости задействуем спасателей и технику из соседних муниципалитетов», — написал на странице в соцсети глава региона.

Вениамин Кондратьев сообщил, что в ближайшие часы, а также утром 22 ноября в городе ожидается ураганный ветер, высота волн может составить до трёх метров. В настоящее время повреждена крыша одной из школ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре на территории края, на территории Новороссийска объявлено штормовое предупреждение.

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