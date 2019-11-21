Венеция, Италия, , 22:25 — REGNUM Архив из консерватории имени Бенедетто Марчелло, в том числе уникальную рукопись Вивальди удалось спасти благодаря усилиям местных жителей после наводнения в Венеции. Об этом 21 ноября сообщает Le Figaro.

Из 56 тысяч документов, хранящихся в архиве консерватории от воды пострадали около пяти тысяч. Администрация консерватории призвала жителей Венеции помочь с просушкой документов.

Местные жители откликнулись на призыв и помогли с разбором повреждённых водой рукописей на отдельные листы и их просушкой. В дальнейшем над документами придётся поработать реставраторам, но дирекция консерватории пояснила, что документы подлежат восстановлению и, скорее всего, их удастся спасти.

По словам директора консерватории Кьяры Панчино, водой были повреждены такие уникальные документы, как первые издания произведений Бетховена, издания сонат Вивальди, рукописные партитуры Доменико Чимароза, копии нот времен Россини и Монтеверди. Единственная в мире рукописная партитура Sovvente Il Sole Вивальди, к счастью, осталась нетронутой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что от наводнения в Венеции серьёзно пострадали колонны и мозаики базилики Святого Марка. Точный размер ущерба ещё предстоит определить.

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