Казань, 21 ноября 2019, 21:45 — REGNUM Пассажирский самолёт Airbus A321 авиакомпании Red Wings, следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани, передаёт агентство «Москва»
»Самолёт рейса WZ 992 Екатеринбург — Москва приземлился в аэропорту Казани по технической причине», — уточнили в справочной службе аэропорта.
В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили РБК, что причиной посадки стало срабатывание датчика утечки масла из правого двигателя.
На борту воздушного судна находились 123 пассажира и десять членов экипажа. Посадка судна произошла в штатном режиме. Пассажиры рейса будут отправлены из Казани резервным бортом.