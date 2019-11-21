Копенгаген, , 21:56 — REGNUM Полиция Северной Ютландии задержала шестерых лиц в связи с жестоким уличным нападением в датском городе Каас. Об этом сообщают представители правоохранительных органов региона.

Инцидент произошел после того, как потерпевший попросил группу людей вести себя по тише. Данное замечание, по всей видимости, было воспринято как оскорбление. Мужчина получил серьезные травмы в результате драки, однако его жизнь в настоящее время находится вне опасности. По словам представителей полиции, задержанных в скором времени допросят. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Все шестеро являются молодыми людьми в возрасте от 17 до 22 лет; всем им предъявлено обвинение в применении насилия. «Мы ожидаем, что остальные задержанные будут допрошены судом в течение пятницы», — заявил комиссар полиции Лене Мадсен в ходе пресс-конференции.