Москва, , 22:20 — REGNUM Три автомобиля получили повреждения в результате взрыва бензобака в грузовом автомобиле на юго-востоке Москвы. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Взрыв произошёл вечером 21 ноября на улице Иловайской. По предварительной информации, у грузового автомобиля с прицепом взорвался бензобак с последующим возгоранием. Огонь распространился на стоявшие рядом автомобили.

Площадь возгорания достигла 12 кв. метров. Всего взрывом и пожаром были повреждены два легковых и один грузовой автомобили. В результате ЧП никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Пожар был оперативно ликвидирован, в настоящее время выясняются причины и обстоятельства взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании автомобилей на стоянке в Московской области.

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