Хост, Афганистан, , 21:37 — REGNUM 20 ноября официальные представители полиции афганской провинции Хост (столица провинции — г. Хост) заявили, что на территории этого региона произошел взрыв бомбы.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», взрыв произошел, когда одна из полицейских машин проезжала по одному из многолюдных районов столицы провинции, города Хоста.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате взрыва погиб один полицейский, еще двое сотрудников правоохранительных органов и один мирный житель получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в одну из больниц столицы провинции.

В больнице сообщили, что к настоящему моменту состояние пострадавших полицейских оценивается как критическое.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за подготовку теракта на территории провинции Хост.