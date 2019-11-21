Тюмень, , 21:17 — REGNUM Бывший начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов задержан сотрудниками федеральной службы безопасности. Об этом сообщает информационное агентство «Новый день» со ссылкой на собственные источники в УМВД России по Тюменской области.

Юрия Алтынова подозревают по ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Завтра, 22 ноября, ему будет избрана судом мера пресечения.

Сообщается также об изъятии у Алтынова компьютеров и телефонов. Ранее уральские СМИ информировали об обысках по месту жительства генерал-майора и в его бывшем кабинете в УМВД России по Тюменской области. Силовые ведомства до сих пор хранят молчание, отказывая журналистам в официальных комментариях.

Напомним, Юрий Алтынов занимал пост начальника УМВД России по Тюменской области с 2014 года по 27 сентября 2019 года.

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