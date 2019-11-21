Кундуз, Афганистан, , 21:15 — REGNUM Источники в Национальных силах безопасности и обороны заявили, что на территории афганской провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) в результате боя с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибло по меньшей мере 13 солдат Национальных сил безопасности и обороны, еще пять получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали нападение на одну из военных баз Национальных сил безопасности и обороны, расположенную на территории уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз.

По словам источников в Национальных силах безопасности и обороны, солдаты Национальных сил безопасности и обороны оказали ожесточенное сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и члены группировки были вынуждены отступить.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об ответственности группировки за нападение на базу Национальных сил безопасности и обороны.