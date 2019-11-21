Алеппо, Сирия, , 21:17 — REGNUM До пяти человек возросло число погибших в результате обстрелов террористами жилых кварталов в сирийском городе Алеппо. Об этом 21 ноября сообщает агенство РИА Новости со ссылкой на источник в судмедэкспертизе.

Террористы обстреляли район Джамилия в центре города Алеппо и два района на западе города — Аазамия и Салах-эд-Дин.

В результате обстрела террористами жилых районов погибли пять человек, ранения получили 31 человек.

Среди погибших — женщина и ребёнок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших и девяти пострадавших в результате обстрелов террористами жилых кварталов Алеппо.

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