Москва, 21 ноября 2019, 20:40 — REGNUM Два человека пострадали при пожаре в посёлке Мосрентген в Новой Москве. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу Москве.
Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС по Москве в 13:55 мск. Жилой деревянный двухэтажный дом загорелся на территории садового некоммерческого товарищества «Дары природы» на 44-м километре московской кольцевой автодороги. Площадь пожара составляет 1000 кв. метров.
К тушению возгорания привлечён пожарный вертолёт, осуществлено 12 сбросов воды. В 19:03 мск объявлена локализация возгорания.
Люди успели эвакуироваться из горящего дома до приезда пожарных, однако огонь успел перекинуться на соседние здания. В результате пожара пострадали два человека.
Ранее ИА REGNUM сообщало о распространении пожара в посёлке Мосрентген на соседние дома.
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