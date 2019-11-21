Москва, , 20:40 — REGNUM Два человека пострадали при пожаре в посёлке Мосрентген в Новой Москве. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС по Москве в 13:55 мск. Жилой деревянный двухэтажный дом загорелся на территории садового некоммерческого товарищества «Дары природы» на 44-м километре московской кольцевой автодороги. Площадь пожара составляет 1000 кв. метров.

К тушению возгорания привлечён пожарный вертолёт, осуществлено 12 сбросов воды. В 19:03 мск объявлена локализация возгорания.

Люди успели эвакуироваться из горящего дома до приезда пожарных, однако огонь успел перекинуться на соседние здания. В результате пожара пострадали два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о распространении пожара в посёлке Мосрентген на соседние дома.

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