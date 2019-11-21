Ростов-на-Дону, , 20:40 — REGNUM Житель Смоленска задержан после обнаружения у него в автомобиле трёх кг мефедрона в Аксайском районе Ростовской области. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ДПС на автотрассе М-4 «Дон» в Аксайском районе, когда он ехал за рулём автомобиля Mercedes-Benz. При осмотре автомобиля под бампером у него было обнаружено наркотическое вещество мефедрон. Общая масса вещества составила три кг.

По информации прокуратуры, наркотическое вещество хранилось для последующего сбыта на территории Ростовской области.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продаже лекарственных средств без кассового чека и рецепта наркозависимым лицам одной из аптек города Москвы. По данному факту проводится административное расследование работниками правоохранительных органов.

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