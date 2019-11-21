Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:35 — REGNUM В cвердловском Нижнем Тагиле 57-летний врач погиб по вине своего коллеги. Мужчине перепутали лекарство и назначили то, на которое у него аллергия, пишет Е1.Ru.

Трагедия произошла после хирургической операции. Мужчине убрали нагноение на ноге, а после этого он лежал под капельницей. И в этот момент ему поставили опасное для него лекарство. Спасти его не удалось.

Виновник трагедии попросил прощения у родственников погибшего. Суд оштрафовал его на 25 тыс. рублей.