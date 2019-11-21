Сургут, Югра, , 19:24 — REGNUM В Югре осуждён гражданин, обещавший взорвать банк, не выдавший ему кредит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что житель Сургута в сентябре 2017 года пытался получить кредит в отделении одного из банков и получил отказ. Тогда мужчина позвонил на «горячую линию» банка с угрозой, что придёт в финансовую организацию с гранатами и взорвёт.

«Телефонный террорист» был приговорён судом к шести месяцам лишения свободы и возмещению ущерба в 21 тыс. рублей за работу различных органов и ведомств, вычислявших его.