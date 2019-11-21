Москва, , 19:10 — REGNUM В Москве автомобильные пробки сегодня, 21 ноября, достигли 9 баллов. Такие данные следуют из информации, представленной сервисом «Яндекс.Пробки».

Автомобильное движение крайне затруднено в центре города, в частности, на Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережных. Также сильные заторы наблюдаются на Большом Москворецком мосту, на Тверской улице, а также на Новом Арбате.

Есть трудности с автомобильным движением на Покровском, Чистопрудном, Сретенском бульварах.

Заторы наблюдаются на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце. На МКАДе движение затруднено лишь на небольших участках.