Ульяновск, , 18:49 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска перед судом предстанет местная жительница, которой инкриминируют незаконную постановку на учёт 73 мигрантов. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, в марте-апреле 2019 года обвиняемая неоднократно оформляла уведомления о якобы прибытии в Ульяновск в квартиру в одном из домов по проезду Полбина граждан Узбекистана, Таджикистана и Армении. Злоумышленница заявила, что реальное местонахождение 73 мигрантов, от которых она получала по 500 рублей, ей неизвестно, говорят в надзорном ведомстве.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»). Фигурантка уголовного дела была ранее судима за аналогичное преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Засвияжском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в незаконной постановке на учёт более 120 мигрантов. Следствие полагает, что он получал от иностранцев по 300 рублей.

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Ранее также в Засвияжском районе Ульяновска вынесен приговор пятерым жителям города, которых обвиняли в организации масштабного канала нелегальной миграции. Менее чем за три года в областном центре были прописаны около 1,2 тыс. мигрантов. Им назначено условное лишение свободы со штрафами.

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